"اغتيال جديد".. رسالة سكرتير غريغوريوس لـ"الأنبا موسى": ظلمتوه حيًا وميتًا

- "الدستور" ترصد توابع منع عرض مذكرات الأسقف الراحل فى معرض الكتاب القبطى

- المذكرات لا تتضمن أى أخطاء عقائدية مثل كتب متى المسكين

- لا تحمل أى إساءة للبابا شنودة وإلى متى تمجدون وتعظمون وتقدسون من انتقل إلى الآخرة؟



يبدو أن الخلاف الفكرى بين الراحلين البابا شنودة الثالث، والأنبا غريغوريوس، لم ينته بالموت، فقبل يومين منع المسئولون عن معرض الكتاب القبطى، الذى يبدأ اليوم الأربعاء، عرض مؤلفات خاصة بالراحل الأنبا غريغوريوس، أسقف الدراسات اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمى، وتشمل سيرته الذاتية الواقعة فى ثلاثة مجلدات، بدعوى احتوائها على ما يسىء إلى سيرة البابا شنودة الثالث.



جاء منع كتب الأنبا غريغوريوس ليثير حفيظة سكرتيره الإكليريكى منير عطية، الذى قام بإعداد المذكرات وكرس حياته للدفاع عن تراث الأنبا الراحل فبعث رسالة للأنبا موسى أسقف الشباب، باعتباره صاحب قرار المنع، عاتبه فيها على قراره.

وجاء فى رسالة سكرتير الأنبا غريغوريوس للأنبا موسى، التى حملت عنوان: «لا أحد يمنع التاريخ»: «أنت تعلم كم أحبك بعيدًا عن سياسات الكنيسة التى لا تسر عدوًا أو حبيبًا، يكفى انقسامكم فى المجمع المقدس».

وأضاف: «نعم جانبكم الصواب يا صاحب النيافة عندما قررت بنفسك- أو سمحت لمستشاريك- أن تمنع كتب السيرة الذاتية للأنبا غريغوريوس أن تُعرض فى معرض الكتاب القبطى بالكاتدرائية تحت إشرافكم.. لماذا؟، ما الذى فيها من أخطاء؟!، عندما منعت كتب أبونا متى من قبل، قلتم بها أخطاء عقائدية.. أما كتب السيرة فهى كتب تاريخية وليست عقيدية».

وتابع: «ما الذى فيها من أخطاء؟ كلها بخط الأنبا غريغوريوس والخطابات كلها بتوقيعه، وكل أصولها موجودة ومعظمها صور لأن أصولها أرسلت للبابا شنودة، ولولا التكاليف المالية الباهظة لأجريت scan لها وطبعتها كما هى، لكنها كانت ستصير (٩) أجزاء وليست (٣)».

وواصل: «كلكم حضرتم كل هذه الفترات وكل هذه الوقائع وتعلمون جيدا ما أصاب الأنبا غريغوريوس من ظلم.. ولم يفتح أحد منكم فمه ويقول للظالم لا تظلم، وحتى كلمة تطييب للأنبا غريغوريوس لم تحدث من أحدكم. الكل تحاشوه بل أغلقوا فى وجهه إيبارشيتهم التى كانوا يطلبونه فيها وقت الحاجة».

ورأى أن «الرجل استمر يعانى وأُغلقت كل الكنائس فى وجهه حتى كنائس الأنبا رويس، ومُنع من الصلاة إجحافا وظلمًا وبرأى فردى»، متسائلًا: «ماذا صنعتم وماذا قدمتم للمظلوم الذى كان لا ينام من كثرة ما وقع عليه، وكان يرفع صلاته لله ويقول: (رأيت يا رب ظلمى أقم دعواى) و(لأن هذا فضل، إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله، يحتمل أحزانا متألما بالظلم)»..

وأشار إلى أن «الأسقف الجرىء الأنبا أمونيوس أسقف الأقصر وتوابعها هو الوحيد الذى كان عندما ينزل إلى القاهرة يذهب ويسلم على البابا، وبعد أن ينتهى ويهم بالخروج يسأله البابا: هتروح عند صاحبك (الأنبا غريغوريوس)؟ يجيبه نعم.. ده أخى، نحن لا ننم فى أحد ولا نتكلم عن أحد.. أنا بأروح أسلم عليه، لو عندى سؤال أسأله، فيقول لى كلمة أستفيد منها».

واستكمل: «لو كان الأنبا بيشوى موجودًا، لكنا قلنا إن هذا بإيعاز منه، لكن الآن ما الذى جرى؟ ولماذا؟ ولمصلحة مَن ولماذا تظلم الأنبا غريغوريوس بعد انتقاله (ألعل عند الله ظلمًا.. حاشا) (رو ٩: ١٤)». وواصل تساؤلاته: «إلى متى تمجدون وتعظمون وتقدسون من انتقل. دعوهم للديان العادل، لا تزيدوا من دينونتهم؟».

وقال سكرتير الأنبا الراحل: «أشكر الله أنى أنا الذى أخرجت هذا التاريخ للنور، وأنتم تعلمون مدى حبى للكنيسة الذى كنت أضعه أمامى، فلو كانت هذه الأوراق وقعت فى يد أحد آخر، لساءت الأمور».

وشدد على أن «كل ما نُشر كان بتحفظ شديد لأنى أنا أيضا ابن للبابا شنودة، وكنت وأنا طالب أحبه أكثر من الأنبا غريغوريوس لتعاملى الكثير معه أكثر من الأنبا غريغوريوس، ولمحبته لى دعانى للرهبنة فى مايو ١٩٦٧ بعد تخرجى من الإكليريكية فرفضت لعدم استعدادى، ولو قبلت لكنت أول أسقف يرسمه بعد أن أصبح بطريركا، لذا كان أول قرار يصدره يوم الثلاثاء ما بين القرعة والرسامة هو قراره بتعيينى معيدًا بالإكليريكية، لكن الأنبا غريغوريوس طلبنى منه، وبعدما رأيت الظلم الذى وقع على الأنبا غريغوريوس واحتماله وصبره وأدبه فى عدم الرد بأى صورة من الصور، أحببته أكثر من أى أحد آخر.. عشت معه عذابه وآلامه وأتعابه وأصابنى جزء مما أصابه».

واختتم: «محبتى للأنبا غريغوريوس هى بعد الله تعالى. ومن دافع حبى له أكتب إليكم أنه جانبكم الصواب فيما قررت. هذا يا أبى تاريخ والناس يموتون والتاريخ لن يموت فهو مُسَجل كله عند الله.. التاريخ هو الباقى والشاهد والله هو الذى يدين»، معلنًا اعتذاره عن عدم الاشتراك فى معرض الكتاب.

وكانت مصادر كنسية قالت إن المسئولين عن معرض الكتاب القبطى، منعوا عرض بعض المؤلفات الخاصة بالراحل الأنبا غريغوريوس، أسقف الدرسات اللاهوتية والثقافة القبطية فى عهد الراحل البابا شنودة الثالث، خلال المعرض، موضحة لـ«الدستور»، أن المؤلفات التى تم منعها تشمل سيرته الذاتية بأجزائها الثلاثة، بسبب «ما تتضمنه من وقائع تمثل إساءة للبابا شنودة».

وأعلنت مكتبة الأنبا الراحل بيعها جميع مؤلفاته بخصم خاص خلال فترة المعرض، لكن فى مقرها الرئيسى. وقال «عطية» إن الأنبا موسى أسقف الشباب طلب عدم عرض الأجزاء الثلاثة للسيرة الذاتية موضحا: «هذا الأمر لن نقبله، ولذلك قررنا الانسحاب من المعرض». يذكر أن خلافًا فكريًا نشب بين الأنبا غريغوريوس والبابا شنودة الثالث الراحلين، على بعض مؤلفات أسقف الدراسات اللاهوتية، وهو الأمر الذى أورده الأنبا فى سيرته الذاتية.

