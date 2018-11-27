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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 05:22 م

وزير الدفاع يغادر القاهرة متوجهًا إلى اليونان

الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكي
الدستور
dostor.org/2413343

غادر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، متوجهًا إلى اليونان؛ لحضور فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا -7".

كما يعقد القائد العام خلال الزيارة لقاء مع كبار المسئولين فى القوات المسلحة اليونانية لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وزيادة مجالات التعاون المشترك بين القوات المسلحة
لكلا البلدين.

وتستمر فعاليات التدريب الذى تنفذه عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية غرب جزيرة كريت باليونان خلال عدة أيام وبمشاركة طلبة الكلية البحرية وعدد من
أفراد البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، بما يسهم فى نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة.

وتتضمن مراحل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة الرئيسية من خلال إدارة أعمال قتال جوية وبحرية مشتركة، والتدريب على أعمال الاستطلاع الجوى والبحرى واعتراض الأهداف المعادية واكتشاف وتعقب الغواصات وتأمين الوحدات البحرية ضد الطيران المعادى باستخدام أسلحة الدفاع الجوى المختلفة وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبة بها، كما تشارك عناصر من القوات الخاصة فى التدريب على أعمال الإبرار البحرى على الساحل.

ويعد التدريب المشترك "ميدوزا-7" من أكبر التدريبات البحرية والجوية المشتركة التى تنفذ فى نطاق البحر المتوسط، وبما يعكس التقارب التام وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المسلحة لكل من مصر واليونان وقبرص للتعاون فى فرض السيطرة البحرية وتأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية
والتصدى لأى عدائيات محتملة.

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