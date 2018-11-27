كوريا الجنوبية تشتري نظامي رادار للإنذار المبكر من إسرائيل

قالت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، إنها تعتزم شراء نظامي رادار للإنذار المبكر من إسرائيل، حيث تعزز دفاعاتها الجوية في مواجهة كوريا الشمالية، على الرغم من التحسن السريع الذي تشهده العلاقات بين البلدين.



وأكدت إدارة المشتريات الدفاعية في كوريا الجنوبية أن القرار الخاص بشراء نظامي رادار (جرين باين بلوك سي) التي تصنعها شركة "إي. إل. تي. إيه سيستمز"، التابعة لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية الحكومية، اتخذته لجنة للمشتريات العسكرية.



ولم تحدد الإدارة قيمة الطلبية، لكن مسئولا في وزارة الدفاع قدرها بنحو 330 مليار وون (292 مليون دولار)، وقال إن النظامين سيجري نشرهما في مطلع عام 2020.



وقالت إدارة المشتريات الدفاعية، في بيان، إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات كوريا الجنوبية على "رصد وتعقب الصواريخ من على بعد مسافة طويلة، وفي مرحلة مبكرة"، ولم تشر الإدارة إلى كوريا الشمالية.



لكن وزارة دفاع كوريا الجنوبية قالت، في ديسمبر الماضي، إنها ستشتري نظم رادار إضافية للإنذار المبكر، بعدما اختبرت كوريا الشمالية بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وأعلنت استكمال "القوة النووية للدولة" قبل ذلك بشهر.