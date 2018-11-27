الرئيس الفرنسي يؤكد التزام بلاده بدعم لبنان

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التزام فرنسا دعم لبنان في مواجهة التحديات، وتمسّك بلاده بوحدة واستقلال وسيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره.



جاء ذلك في رسالة بعث بها ماكرون إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، مهنئا بمناسبة الذكرى الـ75 لاستقلال لبنان.



وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية اعتماد لبنان سياسة صارمة بالنأي بالنفس عن النزاعات والصراعات التي تحيط به، لكي يبقى بعيدا عن التنافس القائم بين القوى الإقليمية، وأن يباشر بالإصلاحات الضرورية للنهوض بالاقتصاد اللبناني.



قال ماكرون: "إن لبنان وسط منطقة أدمتها الحروب والإرهاب والتطرف الديني، يبقى أمينا لقيم التسامح والاعتدال والعيش المشترك التي كانت في أساس تكوينه، ويشكل لهذه الغاية علامة رجاء للديمقراطية والتعددية"، مؤكدًا تمسّك فرنسا بقوة للحفاظ على النموذج اللبناني.