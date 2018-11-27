مصر تحرز تقدمًا في سداد ديونها.. 111.9 مليار جنيه خلال 14 شهرًا

أظهر تقرير رسمي حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إحراز مصر تقدمًا ملحوظًا في سداد الديون المستحقة عنها محليًا وخارجيًا، خلال الأشهر القليلة الماضية.



وارتفع حجم الديون التي سددتها مصر إلى 111.9 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يوليو 2017 وحتى أغسطس 2018، بزيادة 3.4 مليار جنيه عن العام السابق عليه.



ووفقًا لتقرير الإحصاء، الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، فإن فوائد الديون الداخلية والخارجية سجلت ارتفاعًا إلى 85.8 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يوليو 2017 وأغسطس 2018، مقابل 59.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بارتفاع 26.6 مليار جنيه خلال عام.



فيما بلغت قيمة أقساط الديون المسددة 26.1 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يوليو وأغسطس من العام 2017-2018، مقابل 49.3 مليار جنيه من العام 2016-2017، بانخفاض قدره 23.2 مليار جنيه.



واستحوذت الديون الداخلية على النصيب الأكبر من الديون المسددة بقيمة 93.1 مليار جنيه، منها 75.6 مليار جنيه فوائد الدين الداخلي المسددة، و17.5 مليار جنيه أقساط الدين الداخلي المسددة.



وفي المقابل، بلغ إجمالي الديون الخارجية المسددة 18.8 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يوليو 2017 وأغسطس 2018، مقارنة بـ14.2 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق عليه، منها 10.2 مليار جنيه فوائد دين مسددة، و8.6 مليار جنيه أقساط دين خارجي مسددة.



ولفت جهاز الإحصاء إلى انخفاض نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي من 39.2% خلال الفترة بين شهري يوليو ومارس من عام 2016-2017، إلى 34.9% في الفترة نفسها من عام 2017-2018.



وكان إجمالي الدين الخارجي بلغ 88.2 مليار جنيه، وبلغ صافي الدين المحلي 2.6 تريليون جنيه، حتى مارس الماضي.

