غدًا.. اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصرى للجودو

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، برئاسة مطيع فخر الدين الزهوى، غدًا الأربعاء، الجمعية العمومية العادية للاتحاد بمبنى الاتحادات الرياضية بمدينة نصر.



ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الجودو، 65 عضوًا، ويصبح الاجتماع الأول صحيحا بحضور نسبة 50 % + 1 من الأعضاء، أي حضور 34 عضوا، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني في الرابعة من نفس اليوم بحضور ثلث أعضاء الجمعية، وعددهم 22 عضوًا، ومن المقرر أن يراقب الجمعية مندوبا من اللجنة الأوليمبية.



ويناقش الاجتماع جدول الأعمال المدون بلائحة الاتحاد، ويتضمن التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للدورة الانتخابية 2017-2020، والذي عقد يوم 12 نوفمبر من العام الماضي، وما ورد به، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، ومشروع الموازنة عن العام المالي 2018 2019، وتحديد مكافأة مراقب الحسابات، والمكافأة المالية الشهرية للمدير التنفيذي والمدير المالي، والنظر في المقترحات المقدمة من الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية.