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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 04:32 م

طبيب الإسماعيلى: باهر المحمدى لن يلحق بمواجهة ماسيجير نيجوزى

باهر المحمدي
باهر المحمدي
أ ش أ
dostor.org/2413269

قال الدكتور صالح الشامى، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إن باهر المحمدى مدافع الفريق الدولى لن يلحق بمواجهة فريق ماسيجير نيجوزى البورندى.

وأضاف: "اللاعب الدولى لم يكتمل شفاؤه بعد ويعانى من بعض الآلام بعضلة السمانة وفضلنا عدم المجازفة به خشية تفاقم إصابته، وبالتالى غيابه لفترة أطول".

وأنهى حديثه: "المحمدى سيكون جاهزًا لمواجهة الإياب المقرر لها مطلع سبتمبر المقبل بالبطولة القارية".

ويلتقى الدراويش منافسه ماسيجير نيجوزى، غدًا الأربعاء، فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا على أن تنطلق مباراة الإياب بالإسماعيلية أحد يومى 4 أو 5 من الشهر المقبل.

وحرص الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة البرازيلى "فييرا" على تخصيص جلسات منفردة مع كل لاعب على حدة، لتحفيزهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل بوروندى.

ويتطلع الجهاز الفنى لرفع المعنويات لدى اللاعبين وإعادة الثقة لهم فى أعقاب تراجع النتائج بالمسابقة المحلية مؤخرًا.

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