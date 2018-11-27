الري: إزالة 41 حالة تعدٍ على نهر النيل في 4 محافظات اليوم

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل، بمحافظات: بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج.



وأسفرت الحملة عن إزالة 41 حالة تعد على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل، منذ بدء الحملة، 42036 حالة تعدٍ.



يذكر أن وزارة الموارد المائية والري مستمرة في العمل منذ انطلاق حملة "إنقاذ نهر النيل" في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى، للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض، من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.



وتؤكد الوزارة المضي قدما في جهودها لإزالة كافة التعديات، للوصول إلى "نيل دون تعديات"، ولتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".