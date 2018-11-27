غدًا.. على الحجار يحيى حفله الشهرى فى ساقية الصاوى

يختتم المطرب الكبير على الحجار نوفمبر الجاري بحفله الشهرى على مسرح الحكمة في ساقية الصاوى، في التاسعة مساء غد الأربعاء، ومن المتوقع أن يحضر الحفل عدد كبير من جمهور الحجار.



وسيقدم "الحجار" باقة متنوعة وكبيرة من أروع الأغاني الذي أمتع بها جمهوره عبر مسيرته الفنية الطويلة، وكان على الحجار أثبت نجاحه فى الثمانينيات عندما أطلق ألبوم "فى قلب الليل" قاصدًا به أن يكون نقطة تحول فى مسار الأغنية المصرية على مستوى التنفيذ الموسيقى الحديث المستفيد من التقنيات الجديدة.