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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 04:25 م

الليلة.. "الحضرة" تنشد على مسرح النهر بساقية الصاوى

الليلة.. الحضرة تنشد
أمير محمد خالد
dostor.org/2413253

يقدم فريق "الحضرة" حفل إنشاد صوفى جديد على مسرح النهر بساقية الصاوي، في تمام الساعة الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

ومن الأناشيد والقصائد التى سيؤدونها: "حلفت بسرك الأسمى يمينًا، إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى، والمسك فاح".

فرقة الحضرة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد.

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