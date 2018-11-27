البرلمان يرفض رفع الحصانة عن رئيس نادى "الزمالك"

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك، خلال انعقاد الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لعدم استيفاء الطلب للشروط.



وقال رئيس مجلس النواب: إن البعض قد يتساءل عن كثرة الطلبات المقدمة لرفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك والمجلس لم يحسمها، ولكن هناك محددات دستورية ولائحية لرفع الحصانة، لا بد أن تستوى هذه الشروط وألا تفوت الغرض الذي استخدمت من أجله.



وأضاف عبدالعال أن مجلس النواب لا يحابي أى عضو من الأعضاء طالما ارتكب خطأ، مشيرًا إلى أنه عندما يأتي طلب للمجلس مستوفٍ الشروط سنوافق عليه.



وأكد رئيس مجلس النواب أنه حتى الآن لم يأتِ طلب مستوفى الشروط الشكلية أو الموضوعية ولا علاقة للمجلس بأى خلافات بين أى عضو وآخر، لأن العضو في النهاية مواطن، مشددًا على أن القاعدة طبقا للدستور أن العضو يتمتع بحصانة برلمانية في أداء عمله، لكن دون مشاكل.





وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عقدت اجتماعًا لها ظهر اليوم، انتهت فيه لرفض طلب رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك.



وكانت النيابة العامة خاطبت مجلس النواب، وطالبت برفع الحصانة عن النائب لسماع أقواله في قضية إهدار أموال نادى الزمالك.