محافظ السويس يضع حجر الأساس لإقامة مدينة سكنية بفيصل
وضع محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، يرافقه اللواء الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لإقامة مدينة سكنية تشمل 672 وحدة سكنية (بمدينة الأمل بحي فيصل).
وتفقد المحافظ منطقة تعاونيات البحر الأحمر لمتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات من المنطقة والوقوف على احتياجات المنطقة للتجميل والتطوير، موجهًا سكرتير عام المحافظة اللواء طارق عبدالعظيم بتسهيل الإجراءات والتنسيق مع الهيئة لإنجاز المشروع بمدينة الأمل لخدمة المواطنين.