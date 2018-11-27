تأجيل محاكمة 15 إخوانيًا في إحداث عنف لـ2 يناير

أجّلت، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، وعضوية المستشارين: راغب محمد رفاعي، ومعتصم محمد دسوقي، وأمانة سر: عصام سيد، ومحمود سيد، محاكمة 15 متهما إخوانيا في أحداث عنف وتظاهر، إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر يناير المقبل، للمرافعة.



قال مصدر قانوني إن المحكمة استمعت اليوم لباقى أقوال الشهود في القضية، التي تعود لشهر ديسمبر عام 2013، بمدينة المنيا، والمتهم فيها ممدوح مبروك عبدالوهاب، مدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان، و14 آخرون، بينهم أساتذة بجامعة المنيا، ومنهم متهم واحد فقط محبوس على ذمة قضية أخرى، والباقون مفرج عنهم أو هاربون خارج البلاد.



وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، من بينها الانضمام إلى جماعة محظورة، والتحريض على التظاهر والشغب، ومحاولة تخريب منشآت عامة، خلال أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.