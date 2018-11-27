نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" فيديو توضيحيا لعملية هبوط المسبار الآلي "إنسايت" على سطح المريخ، وذلك في بداية مهمة تستغرق عامين، بوصفه أول مركبة فضائية مصممة لدراسة أعماق عالم آخر.



وقال مدير مشروع "إنسايت" في مختبر الدفع النفاث، توم هوفمان: "الآن يمكننا البدء بأمان في تنفيذ أطول مرحلة في حياة "إنسايت" من حيث نشر الأدوات وإجراء الملاحظات العلمية".



ويحمل المسبار معدات لرصد درجات الحرارة وهزات الزلازل في المريخ، وهي أمور لم يجر قياسها أبدًا خارج كوكب الأرض.



وفور هبوطه على سطح الكوكب الأحمر، بدأ المسبار الآلي "إنسايت" في ممارسة مهامه وإرسال الصور إلى "ناسا".



واخترق المسبار الغلاف الجوي للمريخ بسرعة 19 ألفًا و795 كيلومترًا في الساعة.



ورحلة المسبار الذي يبلغ وزنه 360 كيلوجرامًا هي الـ21 للولايات المتحدة لاستكشاف المريخ. وبدأت الولايات المتحدة أولى رحلاتها إلى المريخ في الستينيات فيما أطلقت دول أخرى نحو 24 رحلة إلى هذا الكوكب.