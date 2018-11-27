قبائل كويتية ترفض دعوة قطر لحضور حفل سفارتها

رفض عدد من أبناء القبائل الكويتية، دعوة السفارة القطرية بالكويت لحضور حفلها بمناسبة اليوم الوطني لقطر والمقرر إقامته في 12 ديسمبر المقبل.



وقال حمد سلطان بن حثلين، من قبيلة العجمان: "عجبًا لمن يطرد ويسحب جنسية شيوخ القبائل في بلاده ثم يتزلف ويتقرب لشيوخ القبائل في بلاد أخرى".



وأضاف في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الشيخ ابن شافي والشيخ ابن شريم عنوان لغدركم في القبائل، ومن يفعلها مرة يفعلها ألف مرة، لن نمد أيدينا لمن طعن قبائلنا وأهلنا".



من جانبه، قال مبارك محمد المسيلم، من قبيلة الرشايدة: "لست أقل من أهلي وعزوتي من القبائل الأخرى الذين رفضوا دعوتكم، من يطرد أهله لا يأمن جانبه، أعيدوا أولًا جنسيات شيوخ القبائل الذين سحبتوها منهم ثم أدعونا لمناسباتكم، من لا خير فيه لأهله لا خير فيه لغيرهم".



وتعليقًا على ذلك، قال الشيخ سلطان بن سحيم، من المعارضة القطرية: "بعد أن قاموا بأقسى حملة تهجير بالتاريخ ضد قبيلة قطرية عريقة، يتوهمون قدرتهم على استمالة القبائل".



وأضاف فى تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إن كانوا صادقين فليرجعوا جنسيات أهلنا الذين سحبوا جنسياتهم وحرموهم مواطنتهم".



وكانت قبيلة الغفران القطرية قد قدمت شكوى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد انتهاكات النظام القطري لحقوق أبناء القبيلة، بعد أن تم سحب الجنسية من أبنائها البالغ عددهم 6 آلاف نسمة وطردهم قسريًا خارج البلاد.



يأتى ذلك في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثانى، بعد أن أعلنت دول الرباعى العربى لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، مصر"، في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر؛ بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها التنظيمات الإرهابية، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت دولة الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف الخليجي.