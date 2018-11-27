"نصر الدين" يحذر من استغلال المنظمات الإرهابية لأطفال الشوارع

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة أطفال الشوارع تعد قنبلة موقوتة، وبحاجة إلى اهتمام كبير من وزارة التضامن الاجتماعي، معلقًا: "المواطن اضطر أن يكون ابنًا للشارع نتيجة ظروف اجتماعية قاسية".



وقال، في بيانه العاجل أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، إن عدد أطفال الشوارع في مصر مرعب و"يخض" ولا بد أن تضع له الدولة وسيلة، وللأسف يتم استخدامهم في بعض الأحيان من قبل الجماعات الإرهابية متسائلاً: "ما خطة الوزارة لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع؟".