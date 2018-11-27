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حوادث
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 04:08 م

المشدد 10 سنوات لـ3 حلاقين ووالدهم قتلوا مواطنًا بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2413226

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 حلاقين ووالدهم، قتلوا مواطنا على إثر خلافات بينهم بالمرج، وألزمتهم بالمصاريف، وتمت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين: يسري محمد ذكري، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر: وائل عبدالمقصود، وسمير رزق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام سيد أحمد فؤاد، حلاق، ومحمد أحمد فؤاد، وشهرته "محمد طلوقة"، "حلاق"، وعلي أحمد فؤاد، "حلاق" وأحمد فؤاد، بقتل المجني عليه "محمد صبحي" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض سلاحا أبيض "مطواة"، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مقص"، واختبأوا له في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه، وانهالوا عليه طعنًا وضربًا، فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

وأضافت تحريات محمد محمود الأعصر، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، أنه على إثر خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين، بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله باستخدام الأسلحة البيضاء، فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

وأكد أنه تمكن من ضبط المتهمين الأول والثاني، وبمواجهتهما بالواقعة أقروا بارتكابها، كما أرشدا عن الأداة المستخدمة في الواقعة "مقص"، وقررا بأنهم تخلصوا من باقي الأدوات والسلاح الأبيض.

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