مشاهدة موعد ROnaldo بث مباشر مباراة يوفنتوس وفالنسيا| يلا شوت البث المباشر مباراة يوفنتوس وفالنسيا بجودة HD

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مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا الاسطور بث مباشر يلا شوت يجب أن يعود يوفنتوس إلى طريق الفوز ضد فالنسيا من أجل إفساح نقطة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

كورة ستار بدا يوفنتوس جاهزاً للتأهل إلى دور الستة عشر حيث قاد مانشستر يونايتد 1-0 مع أربع دقائق للعب في الجولة الرابعة ، لكن هدفين متأخرين من يونايتد تركا بطل إيطاليا مذهولاً في تورينو.

يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي لحسم تأهله إلى دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف فالنسيا الإسباني في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء بملعب "يوفنتوس أرينا"، بمدينة "تورينو" الإيطالية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على مانشستر يونايتد الإنجليزي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فالنسيا الإسباني المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويكفي يوفنتوس الحصول على نقطة التعادل في مباراة اليوم لضمان التأهل لدور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما يتطلع فالنسيا لحصد النقاط الثلاث للحفاظ على آماله في تخطي دور المجموعات.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره يونج بويز السويسري في العاشرة مساء بملعب "أولد ترافورد".

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز للحفاظ على آماله في التأهل قبل مواجهة فالنسيا الإسباني بملعب "المستايا" في الجولة السادسة والأخيرة.

وقد يمنح يوفنتوس الإيطالي هدية ثمينة إلى مانشستر يونايتد اليوم حال تعادله مع فالنسيا، حيث سيرفع الفريق الإنجليزي رصيده من النقاط إلى 10 حال تحقيقه الفوز على يونج بويز، ولو تعادل فالنسيا أمام يوفنتوس فسيعني ذلك وصول نقاطه إلى 6 واستحالة لحاقه بفريق مانشستر يونايتد.

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