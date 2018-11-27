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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:33 م

"عبدالغفار": نحرص على تقديم كل سبل الدعم للطلاب الفلسطينيين بمصر

صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسراء جمال
dostor.org/2413167

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، ظهر اليوم الثلاثاء، السيد دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، والدكتور محمد خالد، المستشار الثقافى بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم العلاقات مع دولة فلسطين الشقيقة، وزيادة آفاق التعاون في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لحل المشكلات التى تواجه الطلاب الفلسطينيين للدراسة بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم.

من جانبه، أشاد السفير الفلسطيني بدور مصر الرائد في المنطقة، بما قدمته وتقدمه للشعب الفلسطيني من دعم ومساندة في كافة المجالات، مشيرا إلى ثقة الطلاب الفلسطينيين فى الدراسة بالجامعات المصرية، خاصة بالقطاع الطبى، مؤكدا تميز الكفاءات العلمية والأكاديمية التى تحظى بها جامعات مصر، مطالبا بزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين، خاصة في مرحلة البكالوريوس.

من جانبه، أوضح المستشار الثقافى الفلسطينى، أن الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية يدرسون فى كليات الهندسة، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، موجها الشكر للوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بهذه الكليات.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين.

"عبدالغفار": نحرص على تقديم كل سبل الدعم للطلاب الفلسطينيين بمصر
"عبدالغفار": نحرص على تقديم كل سبل الدعم للطلاب الفلسطينيين بمصر
"عبدالغفار": نحرص على تقديم كل سبل الدعم للطلاب الفلسطينيين بمصر
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