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اقتصاد
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:33 م

زيادة جديدة في مركز البنوك المالي

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
راندا التوني
dostor.org/2413164

كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري عن تصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار 212.6 مليار جنيه.

وذلك بمعدل 4.2% بنهاية سبتمبر ليصل إلى 5.2 تريليون جنيه.

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