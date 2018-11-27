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محافظات
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:29 م

محافظ السويس يبحث إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية للزواج الحديث

صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى سلامة
dostor.org/2413161

بحث اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، مع اللواء الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية للزواج الحديث من قبل هيئة التعاونيات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بقاعة المؤتمرات بمبنى المحافظة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة.

وأكد محافظ السويس أن هناك دراسة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية أخرى لحل مشكلة الإسكان، وأن هناك عددا من الموضوعات تحتاج لتدخل الهيئة، منها أعمال رصف وتطوير داخل مدينة تعاونيات البحر الأحمر وتعاونيات إسبيكو بحي فيصل بعد أن قامت المحافظة برفع آلاف الأطنان من مخلفات البناء المتراكمة في المنطقة.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة تشكيل لجنة لدراسة المشاكل المتعلقة بمدن الإسكان التعاونية التابعة لجمعيات الإسكان بالاتحاد التعاوني الإسكاني، ومنها مدن السلام 1 والسلام 2 والكبانون وحصر المشاكل بها، بالإضافة إلى حصر جميع أغطية بالوعات الصرف الصحي وغرف التفتيش المنتشرة بالشوارع داخل مدن التعاونيات بحي فيصل وحي عتاقة.

واستجاب رئيس الهيئة لطلب اللواء عبد المجيد صقر لرصف وتطوير الشارع الرئيسي لمدينة تعاونيات البحر الأحمر والشارع الرئيسي لمدينة تعاونيات إسبيكو بحي فيصل.

كما استعرض رئيس الهيئة محاور عمل هيئة التعاونيات وإنجازاتها على مستوى الجمهورية وبناء أكثر من مدينة بمحافظة السويس، وآخرها بناء 46 عمارة سكنية بحي فيصل.

حضر اللقاء كل من وليد شوقي، رئيس حي عتاقة، وفاتن إبراهيم، رئيس حي فيصل، والمهندس السيد تقي رئيس قطاع المشروعات بالهيئة، والمهندس عبدالناصر النجار رئيس قطاع التنفيذ ورئيس القطاع العقاري والقطاع التعاوني بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

محافظ السويس يبحث إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية للزواج الحديث
محافظ السويس يبحث إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية للزواج الحديث
محافظ السويس يبحث إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية للزواج الحديث
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