القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:29 م

مشاهدة موعد مباراة ريال مدريد وروما - البث المباشر لمباراة ريال مدريد (يلا شوت)

مشاهدة موعد مباراة
الدستور الرياضي
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما


ويحل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً على نظيره روما الإيطالي ، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة11 مساءاً بتوقيت السعودية ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا،وعلى أرضية ملعب "ملعب الأوليمبيكو "بالعاصمة الإيطالية روما. 
 
ويسعى روما الإيطالي خلال مباراة اليوم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لاقتناص نقاط المباراة الثلاث والثأر من العملاق الأسباني بعد الهزيمة المُهينة التي تعرض لها روما خلال مباراة الذهاب.
 
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البث المباشر لمباراة ريال مدريد اليوم 

ويدخل فريق ريال مدريد، مباراة اليوم، متصداراً المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، حصل عليها من انتصاره في ثلاث مواجهات.
 
ويدخل روما مباراة اليوم بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف عن متصدر المجموعة لتحدد مباراة اليوم مصير الصدارة؛ ووفقاً للخبراء ضمن الفريقان تأهلهما إلى الدور المقبل بشكل كبير مقارنة بباقي فرق المجموعة السابعة.
 
ويُعد ريال مدريد، الفريق الوحيد الذي لم تتلاقى شباكه أي أهداف خلال موسم الدوري الحالي، حيث يملك الفريق الأسباني أفضل خط هجومي لهذا الموسم في دوري الأبطال برصيد 21 هدف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم 

وضمت المجموعة السابعة التي احتل الفريق الملكي صدارتها كل من سسكا موسكو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وفيكتوريا بلزن في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط.
 
ولا يحتاج فريق روما الإيطالي سوى للتعادل فقط في مباراة اليوم للتأهل للدول 16 من دوري أبطال أوروبا ليصل رصيده إلى 10 نقاط؛ بينما يحتاج فريق ريال مدريد إلى الانتصار في مباراة اليوم للصعود إلى دور 16.
 
والتقى ريال مدريد وروما في 4 مواجهات سابقة، حقق خلالها روما الفوز مرتين بينما خسر مرة واحدة وحسم التعادل مباراة للفريقين.

موعد مباراة ريال مدريد وروما

وتنطلق صافرة حكم مباراة ريال مدريد وروما، في تمام الساعة 10 مساءاً بتوقيت مصر، و11 مساءاً بتوقيت السعودية 12 مساءاً بتوقيت الإمارات.
 
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تشكيلة ريال مدريد وروما في مباراة اليوم 

تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم 

حراسة المرمى: كورتوا
 
خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كارفخال
 
خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش
 
خط الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيما، أسينسيو

تشكيلة روما في مباراة اليوم 

حراسة المرمى: أولسن
 
خط الدفاع: فلورينزى، مانولاس، فازيو، كولاروف
 
خط الوسط: دى روسى، نزونزى، بيليجرينى
 
خط الهجوم: دجيكو، الشعراوى، اندير

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما

وتنقل مباراة ريال مدريد وروما ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا؛ في تمام الساعة 11 بتوقيت السعودية على قناة Bein Sports 1 وبصوت المعلق "رؤوف بن خليف"، كما يمكن متابعة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر عبر موقعنا من خلال الرابط التالي:
 

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