لينك سريع | بث مباشر مباراة مانشستر سيتى و ليون بدون تقطيع لايف live

يلتقى فريق مانشستر سيتى الإنجليزى فريق ليون الفرنسي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دورى أبطال أوروبا حيث يحتاج مانشستر سيتى تحقيق نقطة واحدة على الأقل لمواجهة ليون من أجل حسم التأهل فى المجموعة السادسة .

ويحتل مانشستر سيتى الإنجليزى المركز الأول بـ9 نقاط فى مقابل 6 نقاط فقط لفريق ليون الفرنسي الذى سيتأهل فى حال فوزه على مانشستر سيتى، وسيكون التعادل كافيا له فى حال تعادل هوفنهايم الثالث برصيد 3 نقاط مع شاختار دونيتسك الأوكرانى، حيث يتفوق عليه فى المواجهات المباشرة.

موعد مباراة مانشستر سيتى الإنجليزى وليون الفرنسي والقنوات الناقلة لها

تذاع مباراة مانشستر سيتى لايف بث مباشر وليون بدون تقطيع فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية على أن تبدأ فى الساعة الثانية عشرة بتوقيت الإمارات على قناة بى ان سبورت اتش دى 3 beIN SPORTS HD 3

معلومات عن بث مباشر مباراة مانشستر سيتى وليون اليوم الثلاثاء 27-11-2018

تقام مباراة مانشستر سيتى وليون بث مباشر أون لاين على أرضية ملعب بارك أولمبيك ليون وعلى صافرة الحكم جيانلوكا روكي وبتعليق خليل البلوشي بث مباشر بجودة عالية كورة لايف وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة من دورى أطال اوروبا من أجل حسم التأهل للمجموعة السادسة .

تشكيل فريق مانشستر سيتى

واستقر بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، على قائمة خوض المواجهة الحاسمة أمام ليون الفرنسى، اليوم الثلاثاء 27-11-2018 حيث ضمت 19 لاعبًا أبرزهم سيرجيو أجويرو، النجم الجزائرى رياض محرز، رحيم ستيرلينج، ديفيد سيلفا، وليروى سانى، ويفتقد الفريق في مباراة اليوم جهود الثلاثي كيفين دي بروين وبنجامين ميندي وبيرناردو سيلفا بسبب الإصابة.

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ويحتاج مانشستر سيتي للحصول على نقطة التعادل لضمان التأهل إلى دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا ولتحقيق الفوز لضمان إنهاء مشواره في دور المجموعات وهو يعتلي صدارة المجموعة.

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