القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
الكابتن
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 03:27 م

مشاهدة موعد والقناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة موعد والقناة
dostor.org/2413156

مباراة فالنسيا و يوفنتوس مباراة فالنسيا و يوفنتوس بث مباشر مباراة فالنسيا و يوفنتوس مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا ملخص مباراة يوفنتوس وفالنسيا مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا مباشر مباراة فالنسيا يوفنتوس مباراة فالنسيا ويوفنتوس كاملة مباراة يوفنتوس وفالنسيا مباراة فالنسيا ويوفنتوس بث مباشر مباراة يوفنتوس وفالنسيا نتيجة مباراة يوفنتوس و فالنسيا مباراة فالنسيا مع يوفنتوس مشاهدة مباراة فالنسيا ويوفنتوس مباشر مباراة فالنسيا ويوفنتوس بث مباشر ملخص مباراة فالنسيا ويوفنتوس مشاهدة مباراة فالنسيا ويوفنتوس موعد مباراة فالنسيا ويوفنتوس مباراة فالنسيا ويوفنتوس مباشر رابط مباراة يوفنتوس وفالنسيا رابط مباراة فالنسيا ويوفنتوس مشاهدة مباراة فالنسيا ويوفنتوس بث مباشر حكم مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر مباراة فالنسيا ويوفنتوس تحليل مباراة يوفنتوس وفالنسيا مشاهدة مباراة يوفنتوس و فالنسيا بث مباشر بث مباراة يوفنتوس وفالنسيا مباراة فالنسيا ويوفنتوس اليوم

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره فريق فالنسيا، مساء اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة، في تورينو، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا:

تنطلق تلك المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة والمعلق:

تُذاع مباراة يوفنتوس وفالنسيا عبر قناة bein sports hd4، وذلك بصوت المعلق "حفيظ دراجي".

                           

مشوار يوفنتوس وفالنسيا في دور المجموعات:

يتواجد يوفنتوس في المركز الأول في المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط بعد فوزه في ثلاث مباريات أمام فالنسيا ويانج بويز ومانشستر يونايتد في الجولات الثلاثة الأولى، بينما خسر أمام اليونايتد في الجولة الرابعة.

بينما يحتل فالنسيا المركز الثالث برصيد 5 نقاط حيث فاز في مباراة واحدة فقط أمام يانج بويز في الجولة الماضية، وخسر أمام يوفنتوس في الجولة الأولى، وتعادل مع مانشستر يونايتد ويانج بويز في الجولتين الثانية والثالثة.

قائمة يوفنتوس لمواجهة فالنسيا:

أعلن المدرب "ماسيمليانو أليجري" قائمة السيدة العجوز المستدعاة لمواجهة الخفافيش في مباراة اليوم.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس أمام فالنسيا:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: ساندرو، كيليني، بونوتشي، كانسيلو.

خط الوسط: ماتويدي، بيانيتش، بينتانكور، كوادرادو.

خط الهجوم: ديبالا، رونالدو.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد

منذ يومين

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018

منذ يومين

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE

منذ يومين

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal

منذ يومين

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي

منذ 3 أيام

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف

الآن

"عبدالعال" يطالب الحكومة بإدارة أموال المعاشات بطريقة اقتصادية

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث تصادم بطريق المنيا الزراعي

"الآثار" توضح حقيقة إضاءة الأهرامات ووضع علم السعودية

"والى" للبرلمان: 9.5 مليون أصحاب المعاشات فى مصر بقيمة 154 مليارًا

ads
الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

"الآثار" تعلن عن اكتشاف جديد بمنطقة دهشور

"والى" للبرلمان: 9.5 مليون أصحاب المعاشات فى مصر بقيمة 154 مليارًا

أول تعليق لدينا الشربينى على تشبيهها بـ"السلعوة"

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

"الآثار" تعلن عن اكتشاف جديد بمنطقة دهشور

"والى" للبرلمان: 9.5 مليون أصحاب المعاشات فى مصر بقيمة 154 مليارًا

أول تعليق لدينا الشربينى على تشبيهها بـ"السلعوة"

ads
كشكول

اختبارات الـ«IELTS» ندوة بالجامعة البريطانية

مدير الجودة بالإسكندرية الأزهرية وكيلاً ثقافياً للمنطقة

بالصور.. جامعة أسيوط تشارك بمئوية مدرسة «ناصر العسكرية»

«شوقي»: «ديسكفري» وفرت 15 ألف مقطع فيديو لبنك المعرفة

«أزهر المنوفية» يفوز ببطولة الجمهورية للياقة البدنية

الأمصار

العثور على جثة مذيع بريطاني في لبنان

عودة أكثر من 800 لاجئ إلى سوريا

مدرب يوفنتوس يفاجئ برشلونة بتصريحه

السيسي وبن سلمان يتوصلان إلى اتفاق بشأن قطر

بطريقة غير متوقعة.. معاناة لاجئ سوري يقيم في مطار ماليزيا تنتهي

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

قلة النوم لدى الأطفال مرتبطة بالنظام الغذائي السيئ

مص دمية الرضيع لتنظيفها يقوي جهازه المناعي

أنثى فيل مشهورة تتوفي عن عمر 54 سنة في حديقة حيوان شانجهاي

مباريات
الصحة

تشخيص مرض السكر عن طريق تسليط الضوء على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎