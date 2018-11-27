بث HD موعد والقناة الناقلة لمباراة يوفنتوس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

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يستضيف فريق يوفنتوس نظيره فريق فالنسيا، مساء اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة، في تورينو، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا:

تنطلق تلك المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة والمعلق:

تُذاع مباراة يوفنتوس وفالنسيا عبر قناة bein sports hd4، وذلك بصوت المعلق "حفيظ دراجي".

مشوار يوفنتوس وفالنسيا في دور المجموعات:

يتواجد يوفنتوس في المركز الأول في المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط بعد فوزه في ثلاث مباريات أمام فالنسيا ويانج بويز ومانشستر يونايتد في الجولات الثلاثة الأولى، بينما خسر أمام اليونايتد في الجولة الرابعة.

بينما يحتل فالنسيا المركز الثالث برصيد 5 نقاط حيث فاز في مباراة واحدة فقط أمام يانج بويز في الجولة الماضية، وخسر أمام يوفنتوس في الجولة الأولى، وتعادل مع مانشستر يونايتد ويانج بويز في الجولتين الثانية والثالثة.

قائمة يوفنتوس لمواجهة فالنسيا:

أعلن المدرب "ماسيمليانو أليجري" قائمة السيدة العجوز المستدعاة لمواجهة الخفافيش في مباراة اليوم.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس أمام فالنسيا:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: ساندرو، كيليني، بونوتشي، كانسيلو.

خط الوسط: ماتويدي، بيانيتش، بينتانكور، كوادرادو.

خط الهجوم: ديبالا، رونالدو.