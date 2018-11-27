"المركزي" يكشف عن تفاصيل زيادة حجم الودائع

أعلن البنك المركزى أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى ارتفع بنحو 38 مليار جنيه، ليصل فى نهاية سبتمبر الماضى إلى 3.644 تريليون جنيه مقابل 3.606 تريليون جنيه فى أغسطس السابق له.



وذكر البنك، فى تقرير صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن إجمالى الودائع الحكومية بلغ 521.9 مليار جنيه، منها 425.5 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو96.3 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، لافتا إلى أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال سبتمبر الماضي؛ لتصل إلى نحو 3.122 تريليون جنيه مقابل 3.083 تريليون جنيه فى الشهر السابق.



وأوضح أن إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 735 مليار جنيه استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 40.8 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 194.4 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 492.9 مليار جنيه، أما باقى القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة على 84 مليار جنيه.



وأشار البنك المركزى إلى أن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع ليبلغ 2.38 تريليون جنيه، واستحوذ قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص على 421.9 مليار جنيه والقطاع العائلى على 1.954 تريليون جنيه.