"الآثار" تعلن عن اكتشاف جديد بمنطقة دهشور

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة في جنوب شرق، هرم الملك امنمحات الثاني بمنطقة دهشور الأثرية في الكشف عن عدد من الدفنات الأثرية بداخلها توابيت.



وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار ورئيس البعثة، أن البعثة قد بدأت أعمالها في شهر أغسطس الماضي، وقد تم العثور على دفنات بها ثماني توابيت مصنوعة من الحجر الجيري داخلها مومياوات مغطاة بطبقة من الكارتوناج الملون علي شكل آدمي، وأشار إلى أن 3 منها في حالة جيدة من ترجع إلي العصر المتأخر.



وأضاف "وزيري"، أن التوابيت موجودة الآن بالمخزن للترميم، كما تم عرض صورها على لجنة سيناريو العرض المتحفي لوضعها ضمن سيناريو العرض المتحفي لبعض المتاحف الأثرية التي تنشأها وزارة الآثار.