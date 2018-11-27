جمعية التبادل الصينى العربى تناقش سبل التعاون المشترك

أقامت جمعية التبادل الصيني العربي، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا خاصًا لمناقشة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية خاصة في مجال الدبلوماسية الشعبية.



يحضر المؤتمر تشين يونغ الشهير، بـ"كريم"، نائب رئيس رابطة التبادل، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق ورئيس جمعية شرف للتنمية المستدامة، والسفير محمود عالم سفير مصر الأسبق بالصين، وأحمد سالم الخبير في الشأن الصيني والمستشار العالمى المصري السابق ببكين.



ويناقش اللقاء أهم محطات الرابطة على مدار اثنى عشر عامًا، ويناقش أنشطة جمعية التبادل الصيني العربي والتي تكرس جهودها لتعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجالات الطاقة، والمالية واالقتصاد والتجارة، والاستثمار، والتعليم والسفر بين الصين والدول العربية.



من جانبه قال يونغ إن مصر أول دولة عربية وإفريقية اعترفت بحكومة جمهورية الصين الشعبية، لذلك فالعلاقات المصرية الصينية قوية.