بث مباشر شاهد .. مباراة يوفنتوس وفالنسيا HD7

ويسعى النادي الإيطالي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل حصد النقاط الثلاث، ومواصلة النتائج الجيدة في دوري الأبطال.

ويتسلح النادي الإيطالي بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومعه الأرجنتني ديبالا، حيث يمثلك الثنائي قوة هجومية كبيرة في فريق السيدة العجوز.