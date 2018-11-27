توقعات مباراة روما وريال مدريد

يستعد استاد أوليمبيكو، لاستقبال قمة إسبانية إيطالية، بين ريال مدريد وروما، أمس اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنقل قناة bein sports hd1، المباراة في تمام الساعة 10 مساءً، بصوت المعلق "رؤوف خليف".



ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على، بينما يحتل سسكا موسكو الروسي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفيكتوريا بلزن التشيكى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.



ويسعى النادي الإسباني، للفوز بعد هزيمة مدوية إيبار بثلاثية نظيفة السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا"، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم لضمان التأهل لدور الـ 16 من منافسات البطولة.

