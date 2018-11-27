القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:55 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر جودة عالية بث مباراة ريال مدريد وروما بث مباراة ريال مدريد وروما تويتر بث مباراة ريال مدريد وروما الان

مشاهدة مباراة ريال
الدستور الرياضي
dostor.org/2412956

يدخل فريقي ريال مدريد وروما  المباراة بعد النتائج المحلية المخيبة للآمال ونعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى مباراة مفتوحة في ملعب أولمبيكو حيث عانى ريال مدريد من هزيمته الخامسة في الدوري الاسباني هذا الموسم يوم السبت ، متراجعا بنتيجة 3-0 على إيبار المتواضع والآن يجلس أبطال أوروبا بفارق ست نقاط عن قمة الترتيب.

طريقة الخسارة في النادي الأصغر في ليجانا قد أضاعت الكثير من الزخم الذي تم بناؤه بأربعة انتصارات متتالية قبل نهاية الأسبوع ، وهذا يعني أن فريق سانتياجو سولاري سيكون في حاجة ماسة إلى أداء كبير في ملعب أولمبيكو.

كما عانى روما من هزيمة غير متوقعة في نهاية الأسبوع ، حيث خسر 1-0 أمام أودينيزي المتعثر رغم أن ذلك كان ثاني هزيمة له في 11 مباراة في جميع المسابقات.

روما Vs ريال مدريد. 
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : الأوليمبيكو .
المعلق : رؤوف خليف .

موعد المباراة : 
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



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