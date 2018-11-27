7.59 مليار دولار قيمة عقود الشركات الصينية في مصر عام 2018

أكد الوزير المفوض هان بينج، المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين بالقاهرة، أن مشروعات التعاون الرئيسية بين البلدين أحرزت نتائج مثمرة عام 2018، حيث بلغت قيمة عقود المشروعات التي أبرمتها الشركات الصينية 7.95 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2018، بزيادة تقدر بنحو 772 في المائة بالمقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي.



جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي السنوي عن التعاون الاقتصادي المصري – الصيني في عام قمة بكين لمنتدي التعاون الصيني – الأفريقي ومعرض الصين الدولي للواردات.



وأضاف أن المشروعات الصينية تتضمن مشروع السكة الحديد لمدينة العاشر من رمضان، وقد بدأت المرحلة الأولى من المنطقة التجارية المركزية الجديدة للعاصمة الجديدة، فضلا عن اختيار التحالف الصيني لإنشاء محطة الحمراوين لتوليد الكهرباء من الفحم الخفيف، مشيرا إلى مشروعات الإنتاج الأخرى في مجالات الأسمنت والطاقة الكهروضوئية والمحطات الفرعية وغيرها.



كما سيساهم صندوق طريق الحرير في تنفيذ 11 مشروعا لتوليد الكهرباء مستخدمة الطاقة الشمسية بقيمة 200 مليون دولار في مصر.



وأفاد بأن الاستثمار غير المالي المباشر بلغ 45 مليون دولار من يناير إلى سبتمبر هذا العام بزيادة تقدر بنحو 68 في المائة علي أساس سنوي، ومن أهم الشركات المستثمرة "جوشي" و"نيوهوب" و"تيدا"، موضحا أن التعاون المالي بين البلدين شمل توقيع بنك التنمية الصيني على اتفاقية قرض بقيمة 600 مليون دولار مع البنك الأهلي المصري و500 مليون دولار مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.



ولفت إلى أن المؤسسات المالية الصينية وقعت ما قيمته 7 مليارات دولار في مختلف عقود الائتمان والقروض مع مصر، مضيفا أنه تم إبرام عقد قرض بقيمة 7.260 مليار يوان صيني بين بنك التنمية الصيني والبنك المركزي المصري والبنوك التجارية.



وأكد أن آليات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين تعمل علي نحو أفضل لإضفاء قوة دافعة قوية للتعاون العلمي، حيث شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة منتدي التعاون الصيني – الأفريقي في بكين في سبتمبر الماضي التوقيع على خمس اتفاقيات للتعاون وكذلك التوقيع علي سبع اتفاقيات أخرى بقيمة 3ر18 مليار دولار، موضحا أن الوزارات المعنية في كلا البلدين وقعت على قائمة المشروعات الرئيسية لعام 2018 وقد تم إدراج 11 مشروعا كأولوية للتعاون.



وذكر أن مصر شاركت بوفد برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، في معرض الصين الدولي للاستيراد في شنغهاي، حيث قامت الشركات المصرية بالترويج لمنتجاتها عالية الجودة في المعرض، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار من يناير إلى سبتمبر لهذا العام بزيادة سنوية تقدر بـ2.93 في المائة؛ من بينها 8.7 مليار دولار صادرات صينية لمصر.