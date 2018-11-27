"دمرداش": بعض الحاصلات الزراعية تعرضت لمشكلات فى التصدير للسعودية

أعلن عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية يقدر بـ 600 مليون دولار سنويا.



جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصرى السعودى، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، والذى ينعقد تزامنا مع زيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان للقاهرة.



وأضاف "دمرداش" أن بعض الحاصلات الزراعية المصرية تعرضت لمشكلات فى التصدير للسوق السعودى، في ظل مخالفة بعض الشركات، ما جعل الجانب السعودي يحظر استيراد بعض الخضروات والفاكهة من مصر، ولكن وزارتا التجارة والزراعة عملت على حل تلك المشكلات، وهو ما تم مؤخرا.



وطالب "دمرداش" بضرورة فرض الحظر السعودى على الشركة المخالفة فقط، وليس على المحصول بأكمله، مثلما يحدث في كافة دول العالم، ولا يتم حظر الصادرات المصرية بالكامل.



واقترح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، على مسئولي المملكة العربية السعودية ضرورة الأخذ بالشهادات الصحية التي كانت تصدر من وزارتي الزراعة والصحة، والمصاحبة للسلع المصدرة، خاصة أن مصر بدأت مؤخرا إنشاء جهاز سلامة الغذاء، ولم يتم الانتهاء من تكوينه بشكل كامل.



وأشار إلى أهمية أن يتم الاعتداد بتلك الشهادات لحين صدور قانون سلامة الغذاء، ولائحته التنفيذية، فضلا عن تكوين الجهاز بشكل كامل، وبدء مزاولة أعماله، والتي قد تستغرق 6 أشهر عقب إصدار اللائحة.