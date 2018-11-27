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تقارير ومتابعات
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:50 م

"الأرصاد" تكشف حقيقة إعصار الخليج

الأرصاد تكشف حقيقة
إسلام أبو المجد
dostor.org/2412946

نفى الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، ما يتم تداوله على بعض المواقع عما يسمي "إعصار الخليج"، مشيرًا إلى أنه من الصعب تعرض مصر لمثل هذه الأنواع من الأعاصير.

وتابع، في تصريح خاص لـ"الدستور": جميع محافظات الجمهورية تشهد استقرارا في درجات الحرارة، مع احتمال وجود شبورة مائية مصاحبة برياح خفيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، لكنها لن تؤثر على الرؤية.

وطالب المواطنين بضرورة ارتداء ملابس شتوية حتى لا يتعرضوا لأي تهديد من أمراض الشتاء، وحدوث تقلبات مفاجئة في الطقس.

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