"جامع": 9.2 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 2017

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن المرأة سوف تستفيد من كافة مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية التي ينشؤها الجهاز في كافة المحافظات.



وألقت نيفين على إنجازات الجهاز في الفترة من يناير 2017 وحتى 30 سبتمبر 2018، حيث ضخ 9.2 مليار جنيه لتمويل حوالي 441 ألفًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أتاحت حوالي 642 ألف فرصة عمل بلغت نسبة المرأة فيها 49% من إجمالي عدد المشروعات.



وأشارت جامع إلى أنه تم منح 373.6 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أتاحت 3.5 مليون يومية عمل، وبلغت نسبة فرص العمل الموجهة للمرأة 56% من إجمالي يوميات العمل.



وتابعت: يهدف المؤتمر إلى عرض نتائج تمكين المرأة الاجتماعي والاقتصادي بالجهاز، كما سيتم عرض النتائج الختامية لمشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي والقانوني للمرأة المصرية.



جاء ذلك خلال مؤتمر دعم وتمكين المرأة "مصريات يمضين قدما".

