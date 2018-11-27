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سياسي
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:47 م

مكرم محمد أحمد يكشف تفاصيل لقائه مع الوفد السعودي

الكاتب الصحفي مكرم
الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد
الحسين عبيد
dostor.org/2412938

شدد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن هناك مؤامرة كبيرة ضد المملكة السعودية التي تمثل القوة المالية في الشرق الأوسط، وهناك أوهام يروجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإيقاع بالمملكة في الوقت الذي ندرك فيه ديكتاتورية تركيا بوجود 175 ألف معتقل في السجون التركية ومئات الصحفيين المعتقلين.

وشدد مكرم في تصريحات صحفية له عقب انتهاء لقاء مع الوفد السعودي، بالأعلى للإعلام، أن السعودية لا يجب أن تهدد، قائلا: النظام سعودي مستقلاً وقويًا.

وشدد مكرم على أن مصر ضد تسيس قضة "خافشجي" في الوقت الذي تسعي فيه تركيا لتأجيج الأوضاع لينصب نفسه خليفة للدول العربية بشكل زائف مستطردا:"لدينا ثقة في المؤسسات السعودية وقدرتها على حل القضية".

وجدد مكرم تأكيده على دعم استقرار السعودية وولي العهد الذى أجرى زيارات إلي تونس ومصر ومؤتمر العشرين بما يؤكد أن العالم يقبل استقرار السعودية وتحقيق العدل في هذه القضية خاصة أن هناك 5 متهمين بالقضية.

وأضاف مكرم أنه جرى الاتفاق داخل اجتماع المجلس على ضرورة وضع خطة عمل تكفل وتدعم حرية التعبير ويقضي على المشاكل بالإضافة إلي عقد اجتماع موسع آخر بحضور صحفيين مصريين وسعوديين.

وأردف: "رأينا في الجانب السعودي رغبة حقيقية لتوطيد العلاقات الثنائية" لافتًا إلى أن علاقات البلدين الطيبة تكفل ميزان الاستقرار العربي برمته وإن حدث خلافات بين الدولتين سيتفرق العالم العربي، وحصل مثل هذا الأمر سابقًا ولا نرغب تكراره مجددًا.

وأكد ضرورة التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية ودعم كل العلاقات في شتى المجالات التي تربط بين البلدين.

مكرم محمد أحمد يكشف تفاصيل لقائه مع الوفد السعودي
مكرم محمد أحمد يكشف تفاصيل لقائه مع الوفد السعودي
مكرم محمد أحمد يكشف تفاصيل لقائه مع الوفد السعودي
مكرم محمد أحمد يكشف تفاصيل لقائه مع الوفد السعودي
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