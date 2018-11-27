الزراعة: حملات على مصانع إنتاج الأدوية واللقاحات البيطرية

كلفت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملة مكبرة على مصانع الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات، للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها، وفقا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.



بدورها، واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملاتها المكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية، للكشف عن تراخيص التداول، للحد من بيع لقاحات وأدوية تشكل تهديدا للثروة الحيوانية وتقلل من قدرة الدولة على السيطرة على الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى تعميم منشور من قبل الأجهزة البيطرية بالمحافظات ومسئولي الهيئة العامة للخدمات البيطرية على جميع مراكز بيع اللقاحات بضرورة الترخيص، وفي حالة عدم الترخيص سيتم الإغلاق.



وقالت محرز، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في أجهزة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية؛ للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها في الحقل سنويا بناء على نتائج المتابعة والرقابة، خاصة في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.



وأضافت أن الحملة تشارك فيها شرطة المسطحات والبيئة والأجهزة الأمنية والإدارات المحلية بمختلف المحافظات، وتقوم بإعداد تقارير دورية حول نتائج الحملات، لمواصلة الحملة وتقنين أوضاع مراكز بيع وتداول هذه المنتجات، وفقا للمعايير التي أقرتها الدولة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى مواصلة المرور على مصانع الأدوية غير المرخصة بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أنه تم ضبط مصنع أدوية دون ترخيص بالعاشر من رمضان.



يأتي ذلك في الوقت الذي شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية حملة تفتيشية مكبرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية لضبط مصانع بيع الأدوية البيطرية بدون ترخيص.