وصول 4 سفن حاويات وبضائع عامة إلى ميناء دمياط

وصلت إلى ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة، وغادرته سفينتا بضائع عامة، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان اليوم الثلاثاء، أن 840 شاحنة غادرت الميناء بحمولة إجمالية بلغت 50 ألفا و672 طنا من البضائع العامة منها 100 سيارة نقل محملة بـ5 آلاف و391 طن قمح، كما استقبلت 3 قطارات لنقل الغلال والحبوب تحمل 4084 طن قمح؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 148 ألفا و622 طنا، وفي مخازن القطاع الخاص 38 ألفا و221 طنا.



وأضاف البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4 آلاف و625 طنا من الفوسفات، و6 آلاف طن يوريا، 29 ألفا و310 أطنان من الملح، 4 آلاف و879 طن كسب صويا و2500 طن رمل.



وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 611 حاوية مكافئة وحركة الوارد 536 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1347 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2734 طنا من الخشب، 11 ألفا و504 أطنان من الحديد، 5500 طن قمح، 4 آلاف طن ذرة، 1550 طنا من الفول و2300 طن كسب صويا.