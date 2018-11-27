القنوات الناقلة لمباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة روما الإيطالي، علي ملعب الأولمبيكو ضمن مباريات الجولة الـ5 بالمجموعة الـ7 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة لقدم.



وستذاع المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يتم نقل المبارة عبر قناة bein sports hd1، بصوت المعلق "رءوف خليف".



يحتل روما المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، حيث فاز في ثلاث مباريات وذلك أمام سيسكا موسكو (مرتين) وبلزن، في حين خسر أمام ريال مدريد في الجولة الأولى.



ويتصدر تلك المجموعة ريال مدريد بعدد النقاط ذاتها، ولكن بفارق الأهداف، وخسر المرينجي مباراة واحدة فقط وذلك أمام سيسكا موسكو.

