القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
الكابتن
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:44 م

القنوات الناقلة لمباراة روما وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة
dostor.org/2412932

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة روما الإيطالي، علي ملعب الأولمبيكو ضمن مباريات الجولة الـ5 بالمجموعة الـ7 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة لقدم.

وستذاع المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يتم نقل المبارة عبر قناة bein sports hd1، بصوت المعلق "رءوف خليف".

يحتل روما المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، حيث فاز في ثلاث مباريات وذلك أمام سيسكا موسكو (مرتين) وبلزن، في حين خسر أمام ريال مدريد في الجولة الأولى.

ويتصدر تلك المجموعة ريال مدريد بعدد النقاط ذاتها، ولكن بفارق الأهداف، وخسر المرينجي مباراة واحدة فقط وذلك أمام سيسكا موسكو.

موضوعات متعلقة

رابط سريع HD | بث مباشر مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع | beIN SPORTS HD | يلا شوت HD

بث مباشر مباشر ريال مدريد فيكتوريا بلزن - YouTube

korastar مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر الان| اهم مباريات دوري الابطال| مشاهدة مباراة real madrid لايف

SHIED LIVE كول كورة coolkoraمشاهدة مباراة ريال مدريد وبلزن بث مباشر الان|اهم مباريات ابطال اوروبا اليوم مباشر|real madrid

اقرأ أيضًا
منذ يومين

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد

منذ يومين

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018

منذ يومين

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE

منذ يومين

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal

منذ يومين

يلا شوت| مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث بث مباشر 25-11-2018 |الدوري الانجليزي

منذ 3 أيام

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف

الآن

الأرصاد: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 25 درجة

النفط يهبط بفعل إنتاج السعودية وترقب لاجتماعي العشرين وأوبك

"توفيق" للنواب: القطاع العام لا يموت.. و4 شركات قابضة تُحقق 90% خسائر

"تشريعية البرلمان" ترفض طلب رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

ads
الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

شاهد.. احتفاء المصريين بوصول ولي العهد السعودي

وزيرة التضامن: الشاب صاحب الـ18 عامًا لا يستحق معاش تكافل وكرامة

بالصور.. السيسي يلتقى ولى العهد السعودى بقصر الاتحادية

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

شاهد.. احتفاء المصريين بوصول ولي العهد السعودي

وزيرة التضامن: الشاب صاحب الـ18 عامًا لا يستحق معاش تكافل وكرامة

بالصور.. السيسي يلتقى ولى العهد السعودى بقصر الاتحادية

ads
كشكول

«التعليم» توقع برتوكولاً لتدريب معلمي اللغة الفرنسية بمصر

بالصور.. « أسنان كفر الشيخ» توقع الكشف المجانى لأطفال «american kindergarten»

بالصور.. مسابقة الطالبة والطالب المثالي بـ«الفيوم»

بالصور.. «بنك المعرفة المصري» دورة تدريبية بجامعة الفيوم

«شريف العطار» وكيلاً لـ«هندسة الفيوم»

الأمصار

الأمم المتحدة ترحب بالتعديل الدستوري في ليبيا

للنهوض بالمحافظة.. أبناء شبوة يصدرون وثيقة مجتمعية

اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين في البصرة

تظاهرات في حب السعودية.. المصريين يستقبلون ولى العهد بطريقتهم

هاشتاج "ولي العهد في بلده الثاني مصر" يتصدر تويتر

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

قلة النوم لدى الأطفال مرتبطة بالنظام الغذائي السيئ

مص دمية الرضيع لتنظيفها يقوي جهازه المناعي

أنثى فيل مشهورة تتوفي عن عمر 54 سنة في حديقة حيوان شانجهاي

مباريات
الصحة

تشخيص مرض السكر عن طريق تسليط الضوء على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎