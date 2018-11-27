الأمم المتحدة تتبرع بـ 9.2 مليون دولار لفنزويلا

حررت منظمة الأمم المتحدة مبلغ 9.2 مليون دولار لصالح توفير المواد الغذائية والأدوات الطبية للشعب الفنزويلي.



ويأتي قرار تحرير مبلغ من الصندوق المركزي للعمل في حالات الطوارئ من قبل منظمة الأمم المتحدة يمثل موافقة فنزويلا على تلقي المساعدات الخارجية، بالرغم من رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المتكرره فى عدة مناسبات أن بلاده لا تحتاج الى مساعدات خارجية، بحسب ما نقلته صحيفة "لا مانيانا" الأرجنتينية.



وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية لم تعهدها البلاد من قبل فى ظل حكم الاشتراكي نيكولاس مادورو، والتى أدت الى ارتفاع معدل التضخم فى البلد حيث من المتوقع أن يصل إلى مليون % بحلول نهاية العام الجاري الامر الذى إضطر الآلاف من الفنزويليين لمغادرة بلادهم والهجرة الى دول الجوار وعلي رأسهم كولومبيا.

