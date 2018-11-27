بدء مناقشة "الصحافة الإلكترونية الغربية" في إعلام الأزهر

بدأت منذ قليل مناقشة رسالة دكتوراه "أطر معالجة الصحافة الإلكترونية الغربية للأحداث السياسية في مصر بعد 30 يونيو 2013- دراسة تحليلية مقارنة"، للباحث الدكتور محمد سيد الورداني، حيث تسلط الرسالة الضوء على كيفية تعامل الصحافة الإلكترونية الغربية مع المشهد السياسي المصري خلال فترة الدراسة.



وبدأت الافتتاحية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم من سورة "العلق" بصوت الشيخ محمد سالم أحد أئمة شيوخ الأزهر.



وتتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من: الدكتور عبدالصبور فاضل، أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام السابق مشرفًا، والدكتورة نجوى كامل، أستاذ الصحافة ووكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق مشرفًا، والدكتورة إيناس أبويوسف أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية مناقشًا خارجيًا، والدكتور عرفة عامر، أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل كلية الإعلام الأسبق بجامعة الأزهر مناقشًا داخليًا، وذلك بحضور المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر الدكتور أحمد زارع، والعديد من قيادات الجامعة.



وشرح الدكتور عبدالصبور محمد فاضل، أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر سابقا، تلخيص رسالة "أطر معالجة الصحافة الإلكترونية الغربية للأحداث السياسية في مصر بعد 30 يونيو 2013 دراسة تحليلية مقارنة".



ومنحت الدكتورة إيناس محمد أبويوسف، عميدة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، 10 دقائق، كي يستعرض كتاباته في رسالته.



وقال الباحث الدكتور محمد سيد الورداني، المدرس المساعد بكلية إعلام الأزهر، إن سبب اختياره موضوع البحث يرجع لمحورين أولهما موقع مصر التاريخي بين العديد من المجتمع بالتالي أي حراك سياسي بها يشغل العالم، وأضاف "الورداني" أن المحور الثاني هو أن جميع الصحف الأمريكية المتناولة لها تأثير كبير على العديد من أفكار الناس وأشهر صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وصحيفة "إندبندنت" البريطانية.



وأوضح "الورداني" أنه في بداية رسالته لديه عدة تساؤلات أبرزها "هل هذه الصحف تناولت الأخبار المصرية بشكل متقن" و"هل هذه الصحف تمسكت بسياسها أم أثرت عليها سلطات الدولة".