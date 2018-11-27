القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
محافظات
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:42 م

وفد طبى هولندى يزور مستشفيات قنا الجامعية ديسمبر المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قنا: إسلام البكري
dostor.org/2412924

أعلن مديرعام مستشفيات قنا الجامعية، الدكتور أسامة حسين عبداللاه، عن زيارة من المقرر أن يقوم بها وفد طبي هولندي يضم خبراء في تخصصات جراحة القلب والصدر والقسطرة القلبية، خلال الفترة من السابع حتى الرابع عشر من ديسمبر المقبل، تحت رعاية رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتورعباس منصور، وعميد كلية الطب بقنا، الدكتور حمدي محمد حسين.

وصرح رئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا، والمستشفى الجامعي الدكتور كرم مسلم، بأنه سيتم اختيار حالات جراحة القلب والصدر من خلال مناظرتها بعيادة القلب والصدر بمبنى العيادات الخارجية يومي السبت والخميس من كل أسبوع.

وأوضح الدكتور حسام إسماعيل، رئيس وحدة القسطرة القلبية بمستشفيات قنا الجامعية، أن مناظرة حالات القسطرة ستتم بعد توقيع الكشف عليها بعيادة الأمراض الباطنة بمبنى العيادات الخارجية.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ 5 أيام

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ اسبوع

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ أقل من شهرين

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أقل من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

منذ أقل من شهرين

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث كوم النور إلى 18

الآن

الأرصاد: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 25 درجة

النفط يهبط بفعل إنتاج السعودية وترقب لاجتماعي العشرين وأوبك

"توفيق" للنواب: القطاع العام لا يموت.. و4 شركات قابضة تُحقق 90% خسائر

"تشريعية البرلمان" ترفض طلب رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

ads
الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

شاهد.. احتفاء المصريين بوصول ولي العهد السعودي

وزيرة التضامن: الشاب صاحب الـ18 عامًا لا يستحق معاش تكافل وكرامة

بالصور.. السيسي يلتقى ولى العهد السعودى بقصر الاتحادية

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

شاهد.. احتفاء المصريين بوصول ولي العهد السعودي

وزيرة التضامن: الشاب صاحب الـ18 عامًا لا يستحق معاش تكافل وكرامة

بالصور.. السيسي يلتقى ولى العهد السعودى بقصر الاتحادية

ads
كشكول

«التعليم» توقع برتوكولاً لتدريب معلمي اللغة الفرنسية بمصر

بالصور.. « أسنان كفر الشيخ» توقع الكشف المجانى لأطفال «american kindergarten»

بالصور.. مسابقة الطالبة والطالب المثالي بـ«الفيوم»

بالصور.. «بنك المعرفة المصري» دورة تدريبية بجامعة الفيوم

«شريف العطار» وكيلاً لـ«هندسة الفيوم»

الأمصار

الأمم المتحدة ترحب بالتعديل الدستوري في ليبيا

للنهوض بالمحافظة.. أبناء شبوة يصدرون وثيقة مجتمعية

اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين في البصرة

تظاهرات في حب السعودية.. المصريين يستقبلون ولى العهد بطريقتهم

هاشتاج "ولي العهد في بلده الثاني مصر" يتصدر تويتر

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

قلة النوم لدى الأطفال مرتبطة بالنظام الغذائي السيئ

مص دمية الرضيع لتنظيفها يقوي جهازه المناعي

أنثى فيل مشهورة تتوفي عن عمر 54 سنة في حديقة حيوان شانجهاي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

تشخيص مرض السكر عن طريق تسليط الضوء على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎