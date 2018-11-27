وفد طبى هولندى يزور مستشفيات قنا الجامعية ديسمبر المقبل

أعلن مديرعام مستشفيات قنا الجامعية، الدكتور أسامة حسين عبداللاه، عن زيارة من المقرر أن يقوم بها وفد طبي هولندي يضم خبراء في تخصصات جراحة القلب والصدر والقسطرة القلبية، خلال الفترة من السابع حتى الرابع عشر من ديسمبر المقبل، تحت رعاية رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتورعباس منصور، وعميد كلية الطب بقنا، الدكتور حمدي محمد حسين.



وصرح رئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا، والمستشفى الجامعي الدكتور كرم مسلم، بأنه سيتم اختيار حالات جراحة القلب والصدر من خلال مناظرتها بعيادة القلب والصدر بمبنى العيادات الخارجية يومي السبت والخميس من كل أسبوع.



وأوضح الدكتور حسام إسماعيل، رئيس وحدة القسطرة القلبية بمستشفيات قنا الجامعية، أن مناظرة حالات القسطرة ستتم بعد توقيع الكشف عليها بعيادة الأمراض الباطنة بمبنى العيادات الخارجية.