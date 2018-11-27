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الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:41 م

انتظام الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة باستثناء 4 رحلات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود السعدى
dostor.org/2412922

شهدت الحرة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولى خلال الـ12 ساعة الماضية انتظاما كبيرا فى عمليات الإقلاع والهبوط للرحلات الدولية والداخلية والتجارية "البضائع" باستثناء تأخر إقلاع 4 رحلات بسبب كثافة وطوارئ التشغيل والأعطال الفنية المفاجئة، حيث تم استضافة ركاب تلك الرحلات بصالات الترانزيت وتقديم كافة الخدمات لهم.

كان برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة قد تلقى إخطارا من شركة " نسما" للطيران يفيد بتأخر إقلاع رحليتها رقمى 120 و180 والمتجهتين إلى الطائف وينبع بسبب الأعطال الفنية المفاجئة.

كما تلقى إخطارا من شركة الخطوط الجوية التونسية يفيد بتأخر إقلاع رحلتها رقم 814 والمتجهة إلى تونس، ورحلة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة إلى اسطنبول بسبب كثافة وطوارئ التشغيل.

وقامت السلطات الأمنية بمطار القاهرة بتسهيل إجراءات ركاب الرحلات الأخرى لمنع التكدس والازدحام داخل وخارج الصالات فى ظل الكثافة الركابية والجوية الهائلة التى يشهدها مطار القاهرة الدولى حاليا.

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