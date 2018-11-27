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اقتصاد
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:41 م

"وود ماكينزى": مصر لديها فرص تعدينية كبيرة بالبحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيد ابراهيم
dostor.org/2412921

أكد ريكاردو مونتى، نائب رئيس مؤسسة "وود ماكينزى للاستشارات التعدينية"، أن مصر لديها فرص متميزة فى مجال التعدين سواء فى الدرع الجنوبية للبحر الأحمر وسيناء، ولديها ميزة وهى توافر الأيدى العاملة، حيث يتناسب العمل فى هذا المجال مع الطبيعة البشرية فى الجنوب، ويمكنه أن يساهم بقوة فى تحقيق معدلات تنمية جيدة.

وأشار "ريكاردو"، خلال مشاركته فى فعاليات اليوم الثانى للدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العربى الدولى للثروة المعدنية، إلى أنه تم دراسة العديد من التجارب العالمية والإقليمية لمعرفة ما يتناسب منها مع مصر.

وأضاف أن التحديات التى تواجه تطوير الثروة المعدنية فى المرحلة الراهنة تتمثل فى التراخيص وهى الفكرة السائدة عن اقتران البحث والاستكشاف بالاستغلال وهى تحتاج للفصل.

وتابع: والتحدى الآخر تواجد معلومات رقمية وإلكترونية بالمجان، بالإضافة إلى التحدى الخاص بالنظام المالى القائم على المشاركة لأن المصروفات خلال التشغيل عالية وتمثل عبئًا على المستثمر والنظام الأسهل هو الإتاوة مع نسبة مشاركة.

وأوضح أن تنفيذ التعديلات المقترحة سيحقق قيمة مضافة لاستغلال الثروات التعدينية من خلال إقامة صناعات نهائية وتوفير فرص عمل.

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