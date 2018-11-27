القاهرة : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:22 م

شقيقتان تبيعان «ساندوتشات بيتى» فى مترو الأنفاق: نحمى الطلاب من أكل الشارع
08:50 م

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»
08:44 م

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»
08:39 م

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين
01:36 ص

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين
01:12 ص

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎
11:38 م

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به
07:34 م

يلاشوت| مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر|Koora| الاتحاد
04:36 م

عام مفقود.. طلاب "العلوم الطبية" يبحثون عن الامتياز الضائع
03:56 م

بث مباشر أهم مباريات اليوم| Kooora| بوكا جونيورز وريفر بليت| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز اليوم 25-11-2018
03:50 م

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر LIVE
03:16 م

بث مباشر مباراة ارسنال وبورنموث| كورة لايف| مشاهدة مباراة ارسنال HD يوتيوب لايف| Bournemouth vs Arsenal
عالم
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:21 م

جيش الاحتلال يحقق في فشل عملية "خان يونس"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة الشلقاني
dostor.org/2412712

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق تحقيق ميداني لمعرفة الدروس المستفادة من العملية التي فشلت في خان يونس، بقطاع غزة، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف أنه تم بدء عملية استخلاص المعلومات من عملية "خان يونس"، التي قُتل فيها قائد القوة، مشيرًا إلى أنه تم تعيين اللواء نيتسان ألون رئيسا لفريق الدراسة، على أن يتم تقديم نتائجها إلى جادي إيزنكوت رئيس أركان جيش الاحتلال، ورئيس دائرة الاستخبارات داخل الجيش تامير هايمان، ونداف أرجمان رئيس جهاز الأمن العام لدى الاحتلال "الشاباك"، ومن ثم الخروج بتوصيات.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ يومين

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ يومين

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ 3 أيام

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ 4 أيام

مستقبل نتنياهو

منذ 4 أيام

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا

الآن

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بالتزامن مع زيارة "بن سلمان"

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبي لجوء: نوع ضعيف وآمن

"الملا" يترأس اجتماع وزراء الطاقة العرب بمصر

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 في 4 حوادث بالبحيرة

ads
الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

خبير: "الفياجرا النسائية" دعاية كاذبة لمافيا الشركات.. والعقار يسبب الوفاة

مواطنون يستقبلون "بن سلمان" بالأعلام السعودية

أول تعليق لدينا الشربينى على تشبيهها بـ"السلعوة"

ألبومات الصور

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

مئات الصيادلة يشاركون في عزاء "أحمد طه" المقتول في السعودية (فيديو)

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

نجم الساعة

محافظ كفر الشيخ يناقش تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري

الأكثر قراءة

بالفيديو.. دينا الشربينى ترد على منتقدى علاقتها بعمرو دياب

خبير: "الفياجرا النسائية" دعاية كاذبة لمافيا الشركات.. والعقار يسبب الوفاة

مواطنون يستقبلون "بن سلمان" بالأعلام السعودية

أول تعليق لدينا الشربينى على تشبيهها بـ"السلعوة"

ads
كشكول

«أطفال بلا مأوى» ندوة بخدمة اجتماعية حلوان ..غداً

هل يُصاب الأطفال بالاكتئاب؟.. طبيب يجيب

بالصور.. «بنك المعرفة المصري» ورشة عمل بجامعة حلوان

«السناتر تلتهم الجيوب».. ولي أمر: درس الثانوي بيوصل لـ500 جنيه

«الفيوم» تعلن الفائزين بالموسم الثاني لدوري العباقرة

الأمصار

دبي تنظم فعاليات احتفالية باليوم الوطني الإماراتي الـ47

الأمني الجزائر يضبط خلية داعشية استغلت "أرقام المجانين" للتجنيد

بمناسبة ذكرى العيد الوطني... الإمارات تصدر قرارات مفرحه

مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

ترامب يشبه نفسه بـ "إلفيس بريسلي"

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

قلة النوم لدى الأطفال مرتبطة بالنظام الغذائي السيئ

مص دمية الرضيع لتنظيفها يقوي جهازه المناعي

أنثى فيل مشهورة تتوفي عن عمر 54 سنة في حديقة حيوان شانجهاي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تشخيص مرض السكر عن طريق تسليط الضوء على الجلد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎