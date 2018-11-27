الان مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما يلا شوت اليوم HD

يلتقي ريال مدريد وروما في إيطاليا يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. في المجموعة السابعة ، يحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد تسع نقاط والفارق بين ثمانية أهداف ، في حين أن روما يحتل المركز الثاني ويتساوى في النقاط مع فارق قدره ستة أهداف.





في ما يلي كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما وما يجب معرفته:





دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد ضد روما

التاريخ: الثلاثاء ، 27 تشرين الثاني

الوقت: 3 مساءً ET العاشرة مساء بتوقيت مصر والحادية عشرة بتوقيت الممكلكة العربقية السعودية

الموقع: Stadio Olimpico في روما

قناة تلفزيونية: TNT و Univision و بي ان سبورت 1 beIN SPORT HD 1

البث: fuboTV (جرب مجانًا)

خلاف: ريال مدريد +112 / روما +240 / ارسم +225





الوقائع المنتظرة لمباراة ريال مدريد وروما





ريال مدريد: يحتاج هذا الفريق إلى قوة دافعة. بعد سحقه 3-0 في ايبار يوم السبت في الدوري الاسباني ، الفريق يترنح في دخول هذه المسابقة. الفوز سيختم بالمجموعة ، في حين أن التعادل سيكون نقطة جيدة للفريق ، مع الاحتفاظ به في المركز الأول. قد يخسر ريال مدريد هذه اللعبة ولا يزال في حالة جيدة ، على الرغم من أن الخسائر المتتالية ستجعل المشجعين يشعرون بالذعر.





روما: بعد أن سحقه ريال مدريد في المباراة الافتتاحية ، يريد روما الثأر هنا. التعادل لن يكون سيئا ، ولكن بعد هزيمة برشلونة على أرضه في الموسم الماضي ، يعرف النادي الإيطالي أنه قادر على القيام بشيء مماثل هنا ويتولى قيادة المجموعة. ولكن مثل ريال مدريد ، لا يدخل روما اللعبة في أفضل شكل. خسر النادي 1-0 لأودينيزي يوم السبت في دوري الدرجة الاولى الايطالي.





مباراة ريال مدريد و روما - بث مباشر





يحصل روما على الفوز بهدف متأخر من إيدن دزيكو ، مما يجعل ريال مدريد يتولى قيادة المجموعة.





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