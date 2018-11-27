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سياسي
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:14 م

"والى" للنواب: برامج الوزارة تهدف لتطوير الحماية الاجتماعية

الدكتورة غادة والى،
الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن
كريمة أبو زيد
dostor.org/2412691

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، إن كل المبادرات والبرامج التى تجريها الوزارة مدرجة فى الموازنة العامة للدولة وتم ذكرها فى برنامج الحكومة، إلا التى يتم التعاون فيها مع المجتمع المدنى.

وكشفت "والى"، خلال اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان، عن وجود عدد من المبادرات والبرامج التى تهدف جميعها إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

وأضافت أن البرامج مرتبطة ببعضها بعضًا، وتهدف إلى تحقيق الحماية والرعاية، وفيما يخص الحماية تتمثل فى الدعم النقدى مثل معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، بالإضافة إلى إغاثة الأسر غير القادرة وفقًا لاشتراطات محددة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه بعد الانتهاء من قاعدة البيانات التى تضم كل بيانات المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، أصبح من السهل تنفيذ برامج كثيرة، مثل سكن كريم، بناء على توافر قاعدة البيانات جميعها والدولة لديها برنامج طموح جدًا للتوسع، وفى الريف هناك معاناة للقرى الفقيرة من سوء البنية التحتية، وبناء على ذلك تم إطلاق برنامج سكن كريم، وهناك مبادرات كثيرة فى هذا الإطار، وتم تشكيل لجنة من الإسكان والأوقاف وهناك تمويل 20% من الجمعيات الأهلية فى هذا الإطار.

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