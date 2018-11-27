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اقتصاد
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:13 م

"المصري لتنمية الصادرات" يساهم في علاج "محاربات بهية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
راندا التوني
dostor.org/2412690

وقع "البنك المصري لتنمية الصادرات"بروتوكول تعاون مع مؤسسة "بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى"، حيث يتبنى البنك تكاليف علاج عدد من السيدات اللاتي يتم علاجهن داخل مؤسسة بهية.

كما يحرص البنك على التعاون مع المؤسسة للعام الثالث على التوالي، وأجرى فريق من العاملين بالبنك زيارة ميدانية للمستشفى لتقديم الدعم النفسي والمعنوى للمحاربات.

كما يدرس البنك سبلا أخرى ومختلفة للتعاون مع المؤسسة للعمل على توجيه المزيد من الدعم المادي للمستشفى لأداء دورها نحو تقليل نسب انتظار السيدات على قوائم الانتظار، والعمل على تطوير وإنشاء وتجهيز عدة أقسام بالمستشفى مع تحمل تكاليف بعض الأجهزة الطبية والتشخيصية والعلاجية، بالإضافة إلى تغطية تكاليف بعض الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة بتنظيمها للتوعية ولرفع الروح المعنوية للسيدات ومساندتهن وللتخفيف عنهن.

من جانبها، أشادت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، بالمستشفى ومدى الرعاية الصحية والعناية النفسية والمعنوية والاهتمام الشخصي بجميع المحاربات.

وأضافت أن البنك يولي اهتماما كبيرا أيضا بدعم "بهية" عن طريق تشجيع وتمويل أي محاربة داخل بهية لديها أي مشروع صغير قائم أو فكرة أو هواية لإنشاء مشروع إنتاجي أو تصديري حيث أطلقت عليه اسم "بهية المنتجة.. بهية المصدرة".

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