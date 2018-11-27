بث حي وحصري 'Ronalda'| بث مباشر مباراة يوفنتوس وفالنسيا بدون تقطيع نهائيًا| مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا HD

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بث حي وحصري 'Ronalda'| بث مباشر مباراة يوفنتوس وفالنسيا بدون تقطيع نهائيًا| مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا HD





مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا الاسطور بث مباشر يلا شوت يجب أن يعود يوفنتوس إلى طريق الفوز ضد فالنسيا من أجل إفساح نقطة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

كورة ستار بدا يوفنتوس جاهزاً للتأهل إلى دور الستة عشر حيث قاد مانشستر يونايتد 1-0 مع أربع دقائق للعب في الجولة الرابعة ، لكن هدفين متأخرين من يونايتد تركا بطل إيطاليا مذهولاً في تورينو.

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يوفنتوس وفالنسيا Juventus vs. Valencia كورة اونلاين كورة لايف كورة جول بث مباشر تستمر المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء حيث يستضيف يوفنتوس بلنسية في الجولة الخامسة. وفاز يوفنتوس على فالنسيا 2-0 في أول لقاء له في البطولة في وقت سابق ، ويعود الجانب الإيطالي إلى بلاده حيث عانى من هزيمة مذهلة في المرة الأخيرة في هذه الكأس. بالنسبة إلى يوفنتوس ، سيكون التعادل كافياً للانتقال إلى الدور 16.

يوفنتوس: لقد فاجأ يوفنتوس على أرضه ضد مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة ، ويأمل في إعادة اكتشاف شكله في المنافسة والحد من الأخطاء في الظهر التي تسببت في فشل الفريق في الحصول على نقطة ضد يونايتد. التعادل أو الفوز سيكون كافياً للمضي قدماً في الجانب الإيطالي.

بث حي وحصري 'Ronalda'| بث مباشر مباراة يوفنتوس وفالنسيا بدون تقطيع نهائيًا| مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا HD

فالنسيا: هذا فريق ناضل بالفعل للعثور على الشبكة والفوز بها. في أغلب الأحيان ، قام بلنسية بلعب مباريات هذا الموسم بدلاً من الفوز أو الخسارة. في 17 مباراة بين الدوري الاسباني و UCL ، رسم بلنسية 10 مباريات. لكن الفريق في حالة من الركود والثقة ، وهو بحاجة إلى الفوز هنا للحصول على فرصة كبيرة للمضي قدمًا.

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