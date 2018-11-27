القنصل العام التركي: أنقرة وطهران لن يفترقا أبدًا

نقلت صحيفة ازرين ينو، عن حسين جونجور، القنصل العام التركي، المعين حديثا في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، قوله، إن تركيا لن تفترق أبدا عن إيران، وإن الدولتين الجارتين يجب أن تكونا متجاورتين في أي ظرف من الظروف، وهذه هي أهم علامة على صداقتهما.



وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قامت بها الوفود الاقتصادية التركية إلى تبريز، قال إن مثل هذه الزيارات توضح موقف تركيا تجاه التعاون مع إيران، لا سيما مع مقاطعة أذربيجان الشرقية.



وأضاف: "العلاقات بين الدول لها نفس أهمية العلاقات بين الحكومات.. إحدى الطرق لربط الأمم هي السياحة، ونحن مستعدون لإطلاق مشاريع تعاونية مختلفة في هذا المجال مع إيران".



وأشار إلى الزلزال الذي وقع في غرب إيران في 25 نوفمبر، مضيفًا أن تركيا هي أيضًا دولة معرضة للزلازل، ويمكن للبلدين تبادل خبرتهما في إدارة الأزمات.